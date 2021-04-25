Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Ramazan ayı başlangıcında 2 haftalık kısmi kapanma kararı alınmıştı. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine'den tam kapanma kararı çıkacak mı? İşte detaylar...
Tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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