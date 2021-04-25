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    Tam kapanma olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Gözler Kabine toplantısında

    Giriş Tarihi: 25.04.2021, 10:38

    Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Ramazan ayı başlangıcında 2 haftalık kısmi kapanma kararı alınmıştı. Peki Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine'den tam kapanma kararı çıkacak mı? İşte detaylar...

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