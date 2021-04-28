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    Yeniasır TV Gündem Tam kapanma öncesi son toplantı yapıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

    Tam kapanma öncesi son toplantı yapıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

    Giriş Tarihi: 28.04.2021, 18:51

    Son dakika... 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma öncesi son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Teknoloji transferi de yapılacaktır." dedi.

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