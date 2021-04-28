Son dakika... 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma öncesi son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Ülkemizde 2 aşı kullanıma girdi. 3. olarak Sputnik aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayısta gerçekleşecektir. Teknoloji transferi de yapılacaktır." dedi.
Tam kapanma öncesi son toplantı yapıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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