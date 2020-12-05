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    Tank Palet Fabrikası gerçeği ne? Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler...

    Giriş Tarihi: 05.12.2020, 14:58

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet fabrikasına ilişkin yalanlarına devam ediyor. Peki Tank Palet Fabrikası gerçekleri neler? Bugüne kadar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte yalanlar ve gerçekler...

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet fabrikasına ilişkin yalanlarına devam ediyor. Peki Tank Palet Fabrikası gerçekleri neler? Bugüne kadar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte yalanlar ve gerçekler...

    * Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası 1970'lerin başında Necmettin Erbakan tarafından kuruldu

    * Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan fabrikada tankların modernizasyonu yapılıp, palet ve optik parçaları üretildi

    * 50 senede fabrikanın teknolojisi eskidi ve atıl konumdaydı.

    * Altay tankı üretimi döneminde fabrikanın modernizasyonu için 25 yıllığına özel sektöre devri gündeme geldi.

    * Talipliler ise Otokar ve BMC oldu.

    * Otokar, 250 tank üretimi için 7 milyar Euro teklif etti.

    * BMC'de devreye girince rakam 4.2 milyar Euroya indi.

    * Pazarlıklar sonucunda ihale 3,6 milyar Euroya BMC'de kaldı.

    YALAN

    * Fabrika BMC'ye ve Katarlılara satıldı

    GERÇEK

    * Fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC'ye kiralandı

    --------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * Fabrika bakanlıktan alındı

    GERÇEK

    * Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. İşletmesi BMC'ye 25 yıllığına verildi

    --------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * Tüm işlemler gizli kararnamelerle yapıldı

    GERÇEK

    * Kararname değil 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işlem gerçekleştirildi ve tüm kararlar kamuoyu ile paylaşıldı

    --------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * TSK'nın ihtiyaçları karşılanmayacak

    GERÇEK

    * Fabrikada hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek

    ----------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * İşçiler çıkarıldı, hakları verilmedi

    GERÇEK

    * İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo-ekonomik hakları korundu

    -------------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * İşlemler hukuka aykırı yapıldı

    GERÇEK

    * Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı

    ----------------------------------------------------------------------------

    YALAN

    * Fabrikada hiçbir şey üretilmedi

    GERÇEK

    * Fabrikada 281 adet Fırtına Obüsü üretildi. Almanya'da 10 milyon dolar olan maliyet 4,2 milyon dolara düşürüldü

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