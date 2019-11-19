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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye'de bulunan Tank-Palet fabrikasının Katarlılara satıldığı söyleminde bulunmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün düzenlenen grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bu söylemini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, muhalefetin anlatılanları anlamak istemediğini belirterek, "Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullandı. A Haber Yurt Haberler Müdür Kerim Ulak da konuyla ilgili olarak Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile değerlendirmelerde bulundu. İşte Tank Palet fabrikası ile ilgili gerçekler...

O YALANLARI TEKRARLAMAKTA ISRAR EDİYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı. Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır. Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor" ifadelerini kullandı.

"FABRİKADA ÜRETİLEN SİLAHLAR YPG'Yİ VURACAK DİYE KORKUYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili olarak, "PYD/YPG'ye 'vatanlarını koruyan örgüt' diyen bu CHP'dir. PKK'lılara 'arkadaş' diyen bu CHP'lilerin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin icazetli genel başkanıdır. CHP Genel Başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor. Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayisinden rahatsız, çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak, çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muhasım odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş." demişti.