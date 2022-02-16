Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tarihi-cesme-kalesine-rant-golgesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan ilçe halkını isyan ettiren bir yeni icraat daha ortaya çıktı. Oran, Tarihi Çeşme Kalesi'nin olduğu bölgeye 4 betonarme büfe inşasına başladı. Kiraya verilmek amacıyla yaptırılan büfelerin inşası sürerken, bunların tarihi kalenin görüntüsünü bozacak olması ise Çeşmelileri çileden çıkardı. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.