Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan ilçe halkını isyan ettiren bir yeni icraat daha ortaya çıktı. Oran, Tarihi Çeşme Kalesi'nin olduğu bölgeye 4 betonarme büfe inşasına başladı. Kiraya verilmek amacıyla yaptırılan büfelerin inşası sürerken, bunların tarihi kalenin görüntüsünü bozacak olması ise Çeşmelileri çileden çıkardı. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.
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