  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi

    Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi

    Giriş Tarihi: 16.02.2022, 15:51

    CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'dan ilçe halkını isyan ettiren bir yeni icraat daha ortaya çıktı. Oran, Tarihi Çeşme Kalesi'nin olduğu bölgeye 4 betonarme büfe inşasına başladı. Kiraya verilmek amacıyla yaptırılan büfelerin inşası sürerken, bunların tarihi kalenin görüntüsünü bozacak olması ise Çeşmelileri çileden çıkardı. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan’dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Gününde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan BAE’li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE'li yatırımcılara hitap etti: Yeni bir dönem başlattık
    Başkan Erdoğan BAE’de! Resmi törenle karşılandı
    Başkan Erdoğan BAE'de! Resmi törenle karşılandı
    Afyonkarahisar’da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anları kamerada
    Başkan Erdoğan’dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan BAE ziyareti öncesi önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret!
    Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
    Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı’ndan seyahat uyarısı
    Erdoğan’dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi
    Erdoğan'dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e indirildi
    İzmir’deki depremde kızını kaybeden baba yürekleri dağladı! Tek tesellisi ondan kalan eşyalar
    İzmir'deki depremde kızını kaybeden baba yürekleri dağladı! Tek tesellisi ondan kalan eşyalar
    Başkan Erdoğan’dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
    İzmir’den İtalya’ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon
    İzmir'den İtalya'ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Tarihi kaleye rant perdesi

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Tarihi Çeşme Kalesi'ne rant gölgesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
    İzmir’de ’köpeğe taş atma’ kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı
    Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 82. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan BAE’li gençlerle buluştu
    Başkan Erdoğan BAE'li gençlerle buluştu
    İzmir’de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    İzmir'de teröre darbe! Çok sayıda kişi gözaltında
    Balıkesir’de feci kaza!
    Balıkesir'de feci kaza!