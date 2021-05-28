  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk

    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk

    Giriş Tarihi: 28.05.2021, 15:27

    Taksim Camii okunan ilk ezanın ardından kılınan ilk Cuma namazı ile ibadete açıldı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan cuma namazının ardından Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Taksim Camii'ni, Ayasofya'ya selam, İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. 150 yıllık hayalimize kavuştuk" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu
    Denizli'de buğday tarlaları alevlere teslim oldu
    Eski eşini sokak ortasında yere yatırıp darp etti! Çevredekiler istifini bile bozmadı
    Eski eşini sokak ortasında yere yatırıp darp etti! Çevredekiler istifini bile bozmadı
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan önemli açıklamalar
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    PKK destekçisine davet! CHP'li Tunç Soyer'e tepki yağıyor
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi
    Taksim Camii'ni istememişlerdi!
    Taksim Camii'ni istememişlerdi! İşte dönemin gazete manşetleri
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklama
    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Mahkeme kararını verdi
    Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çekmişti! Mahkeme kararını verdi
    Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs 1960 darbesi mesajı
    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nda önemli açıklamalar