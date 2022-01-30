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    Tarihi Karahisar Kalesi beyaz gelinliğini giydi! Seyrine doyumsuz manzara

    Giriş Tarihi: 30.01.2022, 12:03

    Afyonkarahisar’da yaklaşık 10 günden bu yana yağan kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi adeta beyaz gelinliğini giyindi. Karla kaplanan kale görüntüsü ile seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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    Yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de görüntüsü ile dikkatleri çekmeyi başaran tarihi Karahisar Kalesi yağan kar sonrası beyaza büründü. Kalenin çevresi ve surlarının beyaz örtüyle kaplandığı yağışın ardından ortaya çıkan manzara ise kartpostalları aratmadı.

    Görünümü ile seyrine doyumsuz bir manzara sunan Karahisar Kalesi fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı oldu. Kalenin beyazlar içindeki halini görenler cep telefonlarına sarılmayı ihmal etmedi.

    Kalenin karla kaplı hali ise havadan drone ile görüntülendi.

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