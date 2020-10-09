İzmir'de kuzeyden gelen sağanak, ilçelerde değil, kent merkezinde de etkili oldu. Şehirde birçok noktada araç trafiğinde sıkışıklıklar yaşanırken, polis ekipleri önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan da sular altında kaldı. Esnaf kendi çabalarıyla suları tahliye ederken, birçok iş yeri personeli, olası bir maddi zarardan kaçınmak için ürünlerini mağazaların içine koydu.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan'ı su bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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