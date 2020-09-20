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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Ayvalık'taki yangın kontrol altına alındı

    Giriş Tarihi: 20.09.2020, 08:52

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahale ederken, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayvalık'taki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

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