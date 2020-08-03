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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den İzmir ve Manisa yangınları ile ilgili açıklama

    Giriş Tarihi: 03.08.2020, 12:25

    İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli "Arkadaşların bir tespiti var. Bir başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Bunun yanlışlıkla çıkarılabilmiş olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir ama kesin rakamları arkadaşlarımız ölçüm yaptıktan sonra açıklayacaklar. Olayla ilgili bir gözaltı var." ifadesini kullandı.

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