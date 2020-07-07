Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Yangında 450 hektar arazi etkilendi. Ormanın yanı sıra tarım alanları da hasar gördü. Sevindirici unsur, can kaybı yok. Bir miktar yaban hayatımızı kaybetmiş olabileceğimizi varsayıyoruz. 05.52'de burada güneş doğuyor. 05.15'te hava araçlarıyla müdahaleye başladık.Yangın kontrol atına alındı, soğutma sürüyor" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ormanın yanı sıra tarım alanları da hasar gördü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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