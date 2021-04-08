Denizli’de 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve tazminatsız kovulduklarını iddia eden işçiler 20 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. 20 katlı binanın çatı katına çıkan işçiler belli aralıklarla eylemlerini video kaydına alarak sosyal medyaya yükledi.
Tazminatsız işten atılan işçiler çileden çıktı! 20. katta eylem yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.