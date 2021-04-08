Tazminatsız işten atılan işçiler çileden çıktı! 20. katta eylem yaptılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tazminatsiz-isten-atilan-isciler-cileden-cikti-20-katta-eylem-yaptilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de 3 aydır maaşlarını alamadıklarını ve tazminatsız kovulduklarını iddia eden işçiler 20 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. 20 katlı binanın çatı katına çıkan işçiler belli aralıklarla eylemlerini video kaydına alarak sosyal medyaya yükledi.