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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Devlet erkanı 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'de

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 10:06

    Son dakika haberi... TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geldi.

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