Son dakika...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının açılışında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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