  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.10.2021, 14:37

    Son dakika...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının açılışında açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbelerden medet umanların kabul etmesi gereken gerçek, darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    Karamık Gölü’nde 6 gün arayla ikinci sazlık alan yangını! Alevler metrelerce yükseldi
    FETÖ’cülerin su altından Yunanistan’a kaçma planı tutmadı
    FETÖ'cülerin su altından Yunanistan'a kaçma planı tutmadı
    İzmir’deki orman yangını kontrol altında
    İzmir’deki orman yangını kontrol altında
    Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan yeni tanıtımı
    Kuruluş Osman'ın ezberleri bozan yeni tanıtımı
    Trafikte doğum sancısı tutan kadını hastaneye polis yetiştirdi
    Trafikte doğum sancısı tutan kadını hastaneye polis yetiştirdi
    Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
    Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açılıyor
    FETÖ’cülerin su altından Yunanistan’a kaçma planı tutmadı
    FETÖ'cülerin su altından Yunanistan'a kaçma planı tutmadı
    Trafikte doğum sancısı tutan kadını hastaneye polis yetiştirdi
    Trafikte doğum sancısı tutan kadını hastaneye polis yetiştirdi
    Başkan Erdoğan’dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar
    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor!
    Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var?
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu
    SOLOTÜRK, Etna Yanardağı üzerinde uçtu