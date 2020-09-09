TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İzmir'de 9 Eylül ve Doğu Akdeniz mesajı

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünde İzmir Valiliğini ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin bölgesinde önemli bir güç olduğunu ifade ederek, “Vatan topraklarını, mavi vatanı da içine alacak bir şekilde, uluslararası hukukun ve anlaşmaların bize verdiği hakları sonuna kadar savunacağız. Kimsenin zerre toprağında, bir damla suyunda gözümüz yok. Bizim de bir karış toprağımızda, bir damla suyumuzda kimsenin gözünün olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye, bunu yapacak kudrettedir” dedi.