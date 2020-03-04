CHP'li Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret dolu konuşmalarının ardından milletvekilleri, tekme tokat birbirine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Haysiyetsiz, şerefsiz, onursuz" gibi hakaret dolu ifadeler kullanan Özkoç'un açıklamalarına, AK Partili vekiller çok sert tepki gösterdi. CHP ile AK Partili vekiller arasında yaşanan tartışmalar, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü.
TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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