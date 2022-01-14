TCG Ufuk hizmete girdi! Törende Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tcg-ufuk-hizmete-girdi-torende-baskan-erdogandan-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Sanayii alanında yapılan yatırımlara dair önemli mesajlar verdi. "Bir ilke imza atıyoruz" diyerek duyurduğu müjde de ise Erdoğan, "3 savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.