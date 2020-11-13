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    Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışı! Başkan Erdoğan çok sert çıktı: Kifayetsiz muhterisler!

    Giriş Tarihi: 13.11.2020, 17:44

    Son dakika haberine göre Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Türkiye bakiyesi bu elitist bu kibirli zihniyetin son günlerde yeniden hortladığını görüyoruz. Unvanı kimi zaman gazeteci, sanatçı, akademisyen, siyasetçi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimizle çok iyi tanıyoruz. Onlara rağmen hizmetleri milletimize sunmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan," Aşılarda rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir." ifadelerini kullandı. Sigara yasaklarına da değinen Erdoğan, "Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum: Ne oldu sigara içmeyi bırakın! Kendi kendimizin katili olmayalım." diye konuştu.

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