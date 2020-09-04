TEKNOFEST 2020 heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan özel açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teknofest-2020-heyecani-bakan-varank-ve-selcuk-bayraktardan-ozel-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, TEKNOFEST 2020’de roket yarışları heyecanı Tuz Gölü’nde başladı. Teknoloji ve Sanayi Bakan Varank ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ROKETSAN'ın ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da roket yarışları düzenlendi. Tuz Gölü'nde gerçekleşen yarışlarda öğrencilerin hazırladığı roketler ateşlenerek gökyüzüyle buluştu. Türkiye'nin teknoloji hamlesi hedefleri doğrultusunda dip dalga oluşturma maksadıyla TEKNOFEST'i kurguladıklarını aktaran Bayraktar, " Festival, 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük teknoloji ve havacılık festivali olma ünvanını hak etti. Bugün itibarıyla 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor." dedi.