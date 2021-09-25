TEKNOFEST’te büyüleyen gösterileri! Başkan Erdoğan da izledi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teknofestte-buyuleyen-gosterileri-baskan-erdogan-da-izledi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda devam eden Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Erdoğan, festival alanında öğrencilerle birlikte, Türk savunma sanayiinin gururu olan hava araçlarının "Milli Kanatlar" hava gösterisini izledi.