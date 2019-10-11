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Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 14:01

Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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