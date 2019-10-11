Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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