Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teror-orgutu-ypg-nusaybinde-gazetecilere-saldirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.