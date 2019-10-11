Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş son yolculuğuna uğurlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teror-orgutu-ypgnin-katlettigi-sehit-cihan-gunes-son-yolculuguna-ugurlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş (31), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde halkın yoğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.