 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 17:32

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş (31), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde halkın yoğun katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı
Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı
Edremit'te kadın cinayeti
Edremit'te kadın cinayeti
Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız
Muğla'da yaşamları 'Taş Devri'nden farksız
50 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti
50 yaşındaki çift kazada hayatını kaybetti
Sivil şehitlere veda
Sivil şehitlere veda
Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı
Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı
Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı
Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı
Edremit'te kadın cinayeti
Edremit'te kadın cinayeti
Sivil şehitlere veda
Sivil şehitlere veda
Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı
Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı
Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı
Terör örgütü YPG Nusaybin’de gazetecilere saldırdı
Barış Pınarı Harekatı'ından yeni görüntüler!
Barış Pınarı Harekatı'ından yeni görüntüler! Teröristlerin sağ ele geçirilme anları kamerada