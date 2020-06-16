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    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 10:39

    İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün kimliğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu bilgisi paylaşıldı.

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