Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teror-orgutune-agir-darbe-7-pkkli-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün kimliğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu bilgisi paylaşıldı.