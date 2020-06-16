İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün kimliğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlarda turuncu listede yer aldığı, 2'sinin ise gri listede olduğu bilgisi paylaşıldı.
Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.