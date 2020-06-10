Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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