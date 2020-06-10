Terör örgütüne ağır darbe! 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/teror-orgutune-agir-darbe-8-pkkli-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı teröristin yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.