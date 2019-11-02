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Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı

Giriş Tarihi: 02.11.2019, 16:55

Şırnak'ta öğretmenlik yapan Seçil Yıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda minik öğrencileriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir gösteri yaparken, terör örgütü PKK sempatizanı kişiler sosyal medya üzerinden Seçil öğretmenin videosunu paylaşarak hedef göstermeye çalıştı. Türkiye ise Seçil öğretmene sosyal medyadan sahip çıktı.

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