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Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 14:12

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. a Haber muhabiri Ahmet Çelik saldırının yaşandığı noktadaydı. Teröristlerin hedefi haline gelen gazeteciler saldırı anını a Haber’e anlattı.

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