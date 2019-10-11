Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı. a Haber muhabiri Ahmet Çelik saldırının yaşandığı noktadaydı. Teröristlerin hedefi haline gelen gazeteciler saldırı anını a Haber’e anlattı.
Teröristlerden alçak saldırı! YPG’li teröristlerin saldırı anını gazeteciler anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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