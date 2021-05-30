Teröristlere 'Pençe' darbesi!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük ve 138'i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon icra edildiğini, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı 2021 yılının başından bu yana terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB yaptığı açıklamada "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerne yer verdi.

PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONLARI

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakanlık, 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildiğini, 57 mağaranın, 110 sığınağın ve 398 mayının imha edildiğini duyurdu.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Milli Savunma Bakanlığı, " 15 Temmuz 2016'dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." açıklamasında bulundu.