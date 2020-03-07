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THY uçağında İdlib gazisine anlamlı sürpriz

Giriş Tarihi: 07.03.2020, 17:20

Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar, doğum günü sürprizi yaptı. Bacağı ve kolundan yaralanıp gazi olan Hanözü için gökyüzünde doğum günü pastası kesilirken, pilot tarafından yapılan anons ile diğer yolcular alkışlarla kutlamaya eşlik etti.

İdlib'de 27 Şubat günü rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan THY uçağıyla memleketi Erzincan'a giden İdlib Gazisi Hanözü'ne uçakta sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaptan pilotun anonsu ve ardından kabin ekiplerinin doğum günü pastası karşısında şaşıran Hanözü, uçaktaki diğer yolcuların alkışları eşliğinde pastayı kesti.

İdlib gazisi sürpriz doğum günü kutlaması için ekibe teşekkür ederken, bu özel anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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