Türk Hava Yolları'nın yeni reklam projesi tüm dünyada izlenme rekoru kırarak büyük beğeni topladı. THY'nin Ay’a 1969’da yapılan ilk yolculuktan ilham alan yeni reklam filmi, ABD’nin en çok izlediği ve dünya genelinde 600 milyondan fazla kişinin takip ettiği Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında(Super Bowl) gösterildi.
THY'nin yeni reklam filmi sosyal medyaya damgasını vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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