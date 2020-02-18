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THY'nin yeni uçağı görücüye çıktı! İşte Airbus A350

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 20:20

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verdi. THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna dahil edecek. İşte Türk Hava Yolları'nın filosuna katacağı Airbus A350 uçağı...

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