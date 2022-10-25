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    Yeniasır TV Gündem TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atıldı! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar

    TOKİ sosyal konut projesinde ilk temel atıldı! Başkan Erdoğan'dan törende önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 25.10.2022, 15:40

    Son dakika... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de açıkladı. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri bugün atıldı. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanyayla TOKİ vasıtasıyla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması, ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir" dedi.

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