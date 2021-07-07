TOKİ'nin 1 Milyonuncu Konut Teslim Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tokinin-1-milyonuncu-konut-teslim-toreni-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yatay mimari esaslı mahalle kültürünü hayata geçirdik. TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık" dedi.