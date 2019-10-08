Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı! İşte o görüntüler...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/trabzonspordan-baris-pinari-harekatina-destek-paylasimi-iste-o-goruntuler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Trabzonspor Kulübü'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı geldi. Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında.. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor Kulübü, söz konusu paylaşım ile birlikte dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Trabzonspor'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na desteğini 'Her şart ve koşulda sizinleyiz!' diyerek duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için "Türk Milleti, ordusunun yanında.. Her şart ve koşulda sizinleyiz." başlıklı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor Kulübü, söz konusu paylaşım ile birlikte dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.