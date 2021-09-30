İzmir’de doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetişmekte zorlanınca eşi polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği hamile kadın, hastaneye yetiştirilerek 3 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Trafikte doğum sancısı tutan kadını hastaneye polis yetiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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