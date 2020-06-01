George Floyd gösterileri sırasında, gazetecilik yapma niyetiyle gelişmeleri takip eden TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, Amerikan polisinin darbına maruz kaldı. Donovan, Amerikan polisinin uyguladığı orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini göstererek gözler önüne serdi.
TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.