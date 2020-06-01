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    Yeniasır TV Gündem TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi

    TRT World Yapımcısı Donovan, Amerikan polisinin şiddetini gözler önüne serdi

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 23:49

    George Floyd gösterileri sırasında, gazetecilik yapma niyetiyle gelişmeleri takip eden TRT World Yapımcısı Lionel Donovan, Amerikan polisinin darbına maruz kaldı. Donovan, Amerikan polisinin uyguladığı orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini göstererek gözler önüne serdi.

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