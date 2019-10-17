Trump'ın Başkan Erdoğan'a yazdığı mektup ülkesinde alay konusu oldu! Sunucu okurken gülme krizine girdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup ülkesinde alay konusu oldu. Amerikan yayın kuruluşu CNN'in sunucusu mektubu okurken gülme krizine girdi. Washington muhabiri de "Mektubu sahte sandığını fakat gerçek olduğunu" söyledi.