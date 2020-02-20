Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Suriye Milli ordusu bölgeye intikam ederken TSK roketlerle rejim güçlerini vurdu. İşte anbean kameralara yansıyan o anlar…
TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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