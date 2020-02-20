 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar

TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 18:44

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib kentinin Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurmaya devam ediyor. Suriye Milli ordusu bölgeye intikam ederken TSK roketlerle rejim güçlerini vurdu. İşte anbean kameralara yansıyan o anlar...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı izle
Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı izle
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
Kahraman şehit Ömer Halisdemir 46. doğum gününde anılıyor
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği!
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği! Geminin makine dairesinde yangın çıktı