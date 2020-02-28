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TSK, Suriye'de rejim hedeflerini sabaha kadar böyle vurdu

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 10:59

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu. Rejim unsurlarının havadan ve tank atışlarıyla vurulma anı İHA'larla görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

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