Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu. Rejim unsurlarının havadan ve tank atışlarıyla vurulma anı İHA'larla görüntülendi.Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
TSK, Suriye'de rejim hedeflerini sabaha kadar böyle vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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