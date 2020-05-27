TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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TSK ve MİT ortak operasyon düzenledi. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyona ilişkin bilgiler MSB'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.