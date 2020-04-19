Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda, 1 adet 82 milimetrelik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
TSK'dan Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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