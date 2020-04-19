TSK'dan Kuzey Irak’ta Hakurk'a kiritk operasyon! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tskdan-kuzey-irakta-hakurka-kiritk-operasyon-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda, 1 adet 82 milimetrelik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.