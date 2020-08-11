Korona virüs aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2021 yılının ilk aylarında korona virüs aşısının hazır olacağı müjdesini verdi.Koronavirüs tedavisinde yerli ve milli bir ilaç için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mandal, "Yakın zaman bunu kamuoyu ile başlayacağız" dedi.
TÜBİTAK Başkanı korona virüs aşısı için tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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