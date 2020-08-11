  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem TÜBİTAK Başkanı korona virüs aşısı için tarih verdi

    TÜBİTAK Başkanı korona virüs aşısı için tarih verdi

    Giriş Tarihi: 11.08.2020, 16:02

    Korona virüs aşısı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2021 yılının ilk aylarında korona virüs aşısının hazır olacağı müjdesini verdi.Koronavirüs tedavisinde yerli ve milli bir ilaç için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mandal, "Yakın zaman bunu kamuoyu ile başlayacağız" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TÜBİTAK Başkanı korona virüs aşısı için tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı!
    Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
    Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
    Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı
    Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı
    İzmir'de akmayan suya ikinci zam!
    İzmir'de akmayan suya ikinci zam!
    Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!
    Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!
    Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
    Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı!
    Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı!
    Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
    Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
    İzmir'de akmayan suya ikinci zam!
    İzmir'de akmayan suya ikinci zam!
    Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!
    Şehit Eren Bülbül ölümünün 3. yılında anılıyor! İyi ki varsın Eren!
    12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video
    12 ilde eş zamanlı dev FETÖ operasyonu! 3
    İzmir'de suya zam!
    İzmir'de suya zam!