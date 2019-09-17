Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/tunc-soyerde-itiraf-gibi-aciklama-pkkyi-lanetleme-ve-sehitlere-yardim-onergesi-reddedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bir canlı yayında konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilen ‘PKK’yı kınama ve şehit ailelerine yardım’ önergesiyle ilgili açıklamaları üzerine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde PKK'yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP'li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi.Önergede yer alan "PKK'yı destekleyen güçleri ve partileri Meclis olarak lanetliyoruz" ifadesini söyleyen Hacısalihoğlu metnin oylamaya sunulup AK Parti ve diğer partiler tarafından kabul edilip CHP kanadının ret oyu verdiğini söyledi.Konuyla ilgili canlı yayına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den konuyla ilgili itiraf gibi açıklamalar geldi.