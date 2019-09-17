Bir canlı yayında konuklardan Yaşar Hacısalihoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde reddedilen ‘PKK’yı kınama ve şehit ailelerine yardım’ önergesiyle ilgili açıklamaları üzerine CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayına bağlanarak itiraf gibi açıklamalarda bulundu.Tunç Soyer başkanlığında toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde PKK'yı lanetleme ve şehit ailelerine yardım yapılmasına yönelik genelde AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu, CHP dışındaki tüm partiler genelgeye kabul oyu verdi. CHP'li üyelerin oyuyla şehit ailelerine yardım genelgesi reddedildi.
Tunç Soyer'den itiraf gibi açıklama! PKK'yı lanetleme ve şehitlere yardım önergesi reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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