Tunç Soyer’den İzmir için tehlikeli olacak atama!

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine ilginç bir ‘ters köşe’ atamaya imza attı. Daha önce Tarım Daire Başkanlığı’na bir sosyoloğu getirerek tepki çeken Soyer, şimdi de ‘Deprem Kenti’ İzmir’de İmar Komisyonu’nun başına bir tekstil mühendisi getirdi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "İzmir için çok tehlikeli bir adım" ifadelerini kullandı.

Soyer, 'Deprem Kenti' İzmir'de İmar Komisyonu'nun başına bir tekstil mühendisi getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, komisyon seçimlerini yaptı. Soyer, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına tekstil mühendisi İrfan Önal'ı getirtti. Komisyonda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısı yer aldı.

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, "Daha önceki yaptığı atamalarda da liyakate önem vermediğini biliyorduk Tunç Soyer'in. Şimdi de yine öyle bir adım attı ama bu sefer İzmir için çok tehlikeli bir adım" dedi. Gülenç, "Depremden hiç ders alınmadığı gözüküyor çünkü geçtiğimiz sene de aynı komisyonun başkanlığına bir makine mühendisini getirmişti Tunç Soyer" ifadelerini kullandı.

TARIM DAİRE BAŞKANI SOSYOLOG OLMUŞTU

Belediyenin yüz milyonlarca liralık vapur filosunu işleten İZDENİZ'e bir ara kendi makam şoförü Hüseyin Sezer'i Yönetim Kurulu Üyesi olarak atayan CHP'li Başkan Tunç Soyer, geçtiğimiz aylarda da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi mezunu sosyolog Şevket Meriç'i atamıştı. Bu atama liyakat tartışmasına neden olmuştu. Soyer'in daha önce Özel Kalem Müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağladığı Meriç'in Tarım Daire Başkanlığı'na getirilmesine tepki gösteren dönemin CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu, "Belediyede ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisi tarımın başına getirildi. İzmir salak değil" çıkışında bulunmuştu. Uslu, daha sonra İl Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.