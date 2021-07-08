Tunç Soyer'den skandal karar! Sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım kararını iptal etti

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyersağlık çalışanlarının toplu ulaşımlardan yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını öngören kararı, 4 Ocak 2021 tarihinde imzalamıştı. Normalleşme tedbirlerinin ardından Soyer, kendi imzaladığı kararı önemesemedi. Soyer, aynı sendikalara bildirdiği 2 Haziran 2021 tarihli kararda, "Sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanma süresi olarak 'Haziran 2021 sonu' yerine sehven 'Aralık 2021 sonu' belirtilmiştir. Ücretsiz yararlanma son tarihinin 30 Haziran 2021 olduğunu belirtiriz" ifadelerine yer verdi. Soyer'in aldığı bu karara sağlıkçılar ve bahsi geçen sendikalar tepki gösterdi.