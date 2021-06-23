Tunç Soyer'e 'deniz suyu projesi' tepkisi

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İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan şebeke suyunda meydana gelen sorun nedeniyle onlarca vatandaş hastaneye koşmuştu. Yaşanan sorun sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den gelen açıklama tepkileri çekmişti. Soyer'den gelen son açıklama ise yine vatandaşı isyan ettirdi. Soyer deniz suyunun içme suyuna çevirileceği projesini hayata geçireceklerini duyurdu. İzmirli vatandaşlar 'Önce baraj suyunu bize temiz ulaştır' diyerek tepki gösterdi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.