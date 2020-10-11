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    Tunç Soyer'in kaçak villası için suç duyurusu

    Giriş Tarihi: 11.10.2020, 10:50

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'da bulunan zeytinliğine "sıkma tesisi" için izin alıp bahçesine havuzlu villa inşa ettirmesi sonrası, Soyer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Seferihisar'da zeytinliğine, 'sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu' yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirmesi yargıya taşındı. Temiz İzmir Derneği, İmar Kanunu'na muhalefet, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olduğu ve 2020 yılında güncellediği mal beyanında zeytinliğin değerini düşük gösterdiği iddiası ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek yönetimi savcılığa verdiği dilekçede Başkan Soyer'in yanı sıra söz konusu yapının ruhsata aykırı olduğunu denetlemeyen Seferihisar Belediyesi yetkilileri ile olayda ihmali bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin de soruşturma kapsamında tek tek belirlenip cezalandırılmasını talep etti.

    Soyer'in villasına suç duyurusu
    Sıkma Soyer!

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