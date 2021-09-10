Tunç Soyer'in sessiz sedasız rant trafiği!

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir skandalla gündemde. Belediye, asfalt ve yol bakım çalışması için rekabetsiz bir şekilde ihaleye çıktı. İhaleyi ise yönetim kurulu başkanlığını Tunç Soyer'in yaptığı İZBETON kazandı. Soyer'in ihaleyi hem alan hem veren taraf olması ise tepkileri topladı.