Tuncay Özkan’a parti meclisi şoku

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CHP'nin önceki gün sona eren 37. Kurultayı'nda İzmir'deki siyaset dengelerini de değiştirecek sonuçlar çıktı. Kurultayda Tuncay Özkan ve 3 Merkez Yönetim Kurulu üyesi daha PM'ye giremedi. Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu PM dışı kaldı. 222 adayın seçime girdiği PM için yüzde 33'lük kadın kotası ve yüzde 20'lik gençlik kotası uygulandı.