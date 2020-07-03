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    Tunceli'deki hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 03.07.2020, 11:01

    İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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