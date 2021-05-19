  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki

    Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki

    Giriş Tarihi: 19.05.2021, 21:16

    "Tursitlere serbest vatandaşa yasak" algılarının amacını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır." ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
    84 milyon tek yürek! Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu
    84 milyon tek yürek! Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu
    Başkan Erdoğan’dan Ankara'daki 19 Mayıs programında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Ankara'daki 19 Mayıs programında önemli mesajlar
    İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
    İzmir'de iki çocuğun yaralandığı kaza kamerada
    İzmir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
    İzmir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
    84 milyon tek yürek! Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu
    84 milyon tek yürek! Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu
    Başkan Erdoğan’dan Ankara'daki 19 Mayıs programında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Ankara'daki 19 Mayıs programında önemli mesajlar
    Yürekleri dağlayan bakışlar! Bota binemeden yakalandılar...
    Yürekleri dağlayan bakışlar! Bota binemeden yakalandılar...
    Son dakika: Enerji tesisinden alevler yükseldi |Video
    Enerji tesisinden alevler yükseldi