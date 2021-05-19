'Tursitlere serbest vatandaşa yasak' algılarının amacını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan, 'Turiste açık yerliye kapalı gibi propaganda yapmak, sosyal medyanın ülkemizi içerde vurmasına yönelik kampanyadır.' ifadelerini kullandı.
Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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